В Верховной Раде Украины разблокировали закон об административной ответственности за отказ от габаритно-весового контроля.

Законопроект №3743 предусматривает штрафы до 51 тысячи гривен за отказ от габаритно-весового контроля. Такой же штраф установлен для водителей пассажирского или грузового транспорта, которые игнорируют требование об остановке.

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Этот закон пытались заблокировать двумя постановлениями Верховной Рады, однако ни одно из них не набрало достаточного количества голосов.

На данный момент спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков передал документ на подпись президенту. Стоит отметить, что в Раде этот закон приняли во втором чтении в конце июня.