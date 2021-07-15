У Верховній Раді України розблокували закон про адміністративну відповідальність за відмову від габаритно-вагового контролю.

Законопроект №3743 передбачає штрафи до 51 тисячі гривень за відмову від габаритно-вагового контролю. Такий самий штраф встановлено для водіїв пасажирського або вантажного транспорту, які ігнорують вимогу про зупинку.

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Цей закон намагались заблокувати двома постановами Верховної Ради, однак жодна з них не набрала достатньої кількості голосів.

Натепер спікер Верховної Ради Дмитро Разумков передав документ на підпис президентові. Варто зазначити, що в Раді цей закон ухвалили в другому читанні наприкінці червня.