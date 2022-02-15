После длительного затишья по поводу растаможки транспорта, в Верховной Раде появилось новое предложение, которое делит легковые автомобили на "социальные" и "элитные".

Одно из предложений в проекте закона №7040 – разрешить определенным категориям лиц с инвалидностью, которые находятся на очереди для получения бесплатного автомобиля, потеряв место в этой очереди, растаможить "социальную" легковушку без уплаты акциза и НДС. При этом есть ряд "предохранителей", как то запрет продажи на 5 лет и некоторые другие.

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Есть раздел о пожарных автомобилях, которые покупают юридические лица или за средства местных бюджетов. Такую спецтехнику предлагают растаможивать по "нулевым" ставкам (без пошлины и НДС), и регистрировать без учета того, какому экостандарту "Евро" соответствует такой автомобиль. Автобусы авторы инициативы предлагают растаможивать по действующим правилам, только без применения коэффициента х50 для акциза, который начисляется на такой транспорт возрастом более 8 лет. Подобное предложение есть и в отношении грузовиков – отменить повышающие коэффициенты на акциз, х40 и х50, которые сейчас применяются для ТС старше 5 и 8 лет соответственно. Кроме этого к 1.01.2025 года грузовые авто предлагают регистрировать с любым стандартом "Евро" (сейчас требуется соответствие "Евро-5").

Не обошлось и без предложений по пересмотру принципов растаможки легковушек. Их предлагают разделить на три группы – "социальные", – это такие, которые имеют объем цилиндров до 3 л, если мотор бензиновый, и до 2,5 л если дизельный, а их среднерыночная стоимость не превышает 65 минимальных зарплат (около $15000). Для них коэффициент возраста в Формуле акциза предлагают установить равный единице. Пошлина и НДС остаются без изменений.

Следующая категория – "элитные автомобили". К таким предлагают зачислять все легковушки, которые в среднем на рынке стоят более 375 "минималок", что составляет около $85000. Для них акциз предлагают установить на уровне 50% от среднерыночной стоимости. При этом пошлина и НДС, конечно, остаются в силе. Соответственно все остальные машины, которые не попадают в одну или другую группу, будут считаться обычными легковушками, а их растаможка будет происходить по тем же принципам, которые действуют сейчас.

Напомним, что упомянутый документ – лишь проект, зарегистрированный в ВР и переданный на рассмотрение в профильные комитеты. Есть высокая вероятность того, что он получит немало замечаний, по крайней мере относительно отсутствия финансово-экономических расчетов, которые обязательно должны быть в проектах изменений в правила налогообложения. И без этого уже есть немало вопросов отправителей и экономистов, которые успели ознакомиться с текстом документа. Однако подробно об этом стоит говорить только если проект будет рекомендован к принятию хотя бы в первом чтении.