Після тривалого затишшя щодо розмитнення транспорту, у Верховній Раді з’явилася нова пропозиція, яка ділить легкові автомобілі на "соціальні" та "елітні".

Одна з пропозицій в проекті закону №7040 – дозволити певним категоріям осіб з інвалідністю, які перебувають на черзі для отримання безплатного автомобіля, втративши місце у цій черзі розмитнити "соціальний" легковик без сплати акцизу та ПДВ. При цьому є низка "запобіжників", як-то заборона продажу на 5 років та деякі інші.

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Є розділ щодо пожежних автомобілів, які купують юридичні особи або за кошти місцевих бюджетів. Таку спецтехніку пропонують розмитнювати за "нульовими" ставками (без мита та ПДВ), і реєструвати без урахування того, якому екостандарту "Євро" відповідає такий автомобіль. Автобуси автори ініціативи пропонують розмитнювати за чинними правилами, лише без застосування коефіцієнта х50 для акцизу, який нараховується на такий транспорт віком понад 8 років. Подібна пропозиція є й щодо вантажівок – скасувати підвищувальні коефіцієнти на акциз, х40 та х50, які зараз застосовуються для ТЗ віком понад 5 та 8 років відповідно. Крім цього до 1.01.2025 року вантажні авто пропонують реєструвати з будь-яким стандартом "Євро" (зараз потрібна відповідність "Євро-5").

Не обійшлося і без пропозицій щодо перегляду принципів розмитнення легковиків. Їх пропонують розділити на три групи – "соціальні", це такі, що мають об’єм циліндрів до 3 л якщо мотор бензиновий, та до 2,5 л якщо дизельний, а їхня середньоринкова вартість не перевищує 65 мінімальних зарплат (близько $15000). Для них коефіцієнт віку у формулі акцизу пропонують встановити рівний одиниці. Мито та ПДВ залишаються без змін.

Наступна категорія – "елітні автомобілі". До таких пропонують зараховувати усі легковики, які в середньому на ринку коштують понад 375 "мінімалок", що становить близько $85000. Для них акциз пропонують встановити на рівні 50% від цієї середньоринкової вартості. При цьому мито та ПДВ, звісно, залишаються в силі. Відповідно усі інші машини, які не потрапляють до однієї чи другої групи, вважатимуться звичайними легковиками, а їхнє розмитнення відбуватиметься за тими ж принципами, що діють зараз.

Нагадаємо, що згаданий документ – лише проект, зареєстрований у ВР та переданий на розгляд у профільні комітети. Є висока імовірність того, що він отримає чимало зауважень, принаймні щодо відсутності фінансово-економічних розрахунків, які обов’язково мають бути у проектах змін до правил оподаткування. Та й без цього вже є чимало запитань від правників та економістів, які встигли ознайомитися з текстом документа. Однак детально про це варто говорити лише якщо проект буде рекомендований до ухвалення бодай у першому читанні.