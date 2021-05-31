Народный депутат Евгений Брагар сообщил о регистрации в Верховной Раде законопроекта, который позволит растамаживать "евробляхи" которые в 2021 году делали "перезаезд".

Был зарегистрирован законопроект № 5561, который был представлен мной и другими народными депутатами Украины, сообщил на своей странице в соцсети нардеп Евгений Брагар.

Читайте также: Сколько будет стоить растаможка авто по формуле Саакашвили: онлайн калькулятор

"Задачами этого проекта закона является создание возможности доступного растаможивания транспортных средств, которые ввозятся на территорию Украины физическими лицами для собственного пользования. То есть для тех, кто делал перезаезд в 2021 году", – написал народный избранник.

Если законопроект примут, "транспортные средства ввезенные повторно физическим лицом на таможенную территорию Украины до 30 апреля 2021 года", можно будет растаможить по льготному тарифу.