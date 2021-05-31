Народний депутат Євгеній Брагар повідомив про реєстрацію у Верховній Раді законопроекту, який дозволить розмитнювати "євробляхи" які в 2021 році робили "перезаїзд".

Був зареєстрований законопроект № 5561, який був поданий мною та іншими народними депутатами України, повідомив на своїй сторінці у соцмережі нардеп Євгеній Брагар.

Читайте також: Скільки коштуватиме розмитнення авто за формулою Саакашвілі: онлайн калькулятор

"Завданнями цього проекту закону є створення можливості доступного розмитнення транспортних засобів, що ввозяться на територію України фізичними особами для власного користування. Тобто для тих, хто робив перезаїзди у 2021 році", - написав народний обранець.

Якщо законопроект приймуть, "транспортні засоби які ввезені повторно фізичною особою на митну територію України до 30 квітня 2021 року", можна буде розмитнити за пільговим тарифом.