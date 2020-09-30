Нормы "налога на роскошь" предлагают расширить, включив в базы автомобили моложе пяти лет, которые стоят больше 40 тыс. долларов.

Сейчас “налог на роскошь” платят владельцы авто до пяти лет, среднерыночная стоимость которых составляет больше 375 размеров минимальной заработной платы (2,3 млн. грн.).

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Новым законопроектом предлагается сделать объектом налогообложения легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет больше 200 размеров минимальной заработной платы (1,2 млн. грн.), установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

“Указанные изменения предлагаются в связи с тем, что вследствие увеличения размера минимальной заработной платы в 2020 году перечень автомобилей, размещенный на официальном веб-сайте Минэкономики, сократился почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, что привело к уменьшению количества автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом, и соответственно сокращению поступлений в местные бюджеты. Кроме того, в связи с увеличением размера минимальной заработной платы до 6000 грн в 2021 году еще уменьшится количество автомобилей, подлежащих налогообложению”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту 4101.