Норми "податку на розкіш" пропонують розширити, включивши до бази оподаткування автомобілі молодше п’яти років які коштують більше 40 тис. доларів.

Зараз «податок на розкіш» сплачують власники авто до п’яти років середньовікова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (2,3 млн грн.).

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Новим законопроектом пропонується зробити об’єктом оподаткування легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати (1,2 млн. грн), встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

«Зазначені зміни пропонуються у зв’язку з тим, що внаслідок збільшення розміру мінімальної заробітної плати у 2020 році перелік автомобілів, розміщений на офіційному веб-сайті Мінекономіки, скоротився майже в 1,5 рази порівняно з 2019 роком, що спричинило зменшення кількості автомобілів, що підлягають оподаткуванню транспортним податком, та відповідно скорочення надходжень до місцевих бюджетів. Крім того, у зв’язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати до 6000 грн у 2021 році ще зменшиться кількість автомобілів, що підлягають оподаткуванню», - сказано у пояснювальній записці до законопроекту 4101.