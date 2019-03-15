Местные жители украсили вазонами ямы на дороге, по которой должен был ехать президент Порошенко.

"Вдоль маршрута Гаранта на Закарпатье спешно латают ямы, чистят от мусора обочины, вычесывают мосты – все в лучших традициях прошлого века, – пишут в группе "ГолосКарпат" соцсети Фейсбук. – В Виноградове решили присоединиться к всеобласному "марафету" более креативно, по-новому. Поэтому если бы президентский кортеж шел своими путями через город под Черной горой, то три из четырех направлений были бы покрыты цветами, которые уже "выросли" в ямах. Не возле дорог, а на дорогах. Наших с вами дорогах".

По словам очевидцев, автомобилисты не возражали и даже помогали процессу "озеленения" дорожных ям. Легковыми автомобилями, автобусами и камионами пытались объезжать цветы, чтобы те дольше простояли. На акцию собрали 100 цветков виол, хотя на покрытие всех выбоин не хватило бы и тысяч стеблей.

Цветы возле Виноградова / Фото Голос Карпат

Улицы Ардовецкая, Персиковая и Франко выбраны не случайно. Только Копанская, которая ведет в направлении Хуста, выполняет такую же важную артериальной роль для города. В прошлом году ее отремонтировали сплошным покрытием. Другие же три главных пути – в аварийном состоянии. Они находятся на областном балансе, однако делают репутационные потери именно для города.

Напомним, что в Тернополе построят дорогу за средства Европейского банка.