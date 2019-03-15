Місцеві жителі прикрасили вазонами ями на дорозі, якою мав їхати президент Порошенко.

“Вздовж маршруту Гаранта на Закарпатті поспіхом латають ями, чистять від сміття узбіччя, вичісують мости - усе в кращих традиціях минулого століття, - пишуть у групі “ГолосКарпат” соцмережі Фейсбук. - У Виноградові вирішили приєднатися до всеобласного "марафету" більш креативно, по-новому. Тому якби президентський кортеж йшов своїми шляхами через місто під Чорною горою, то три із чотирьох напрямків були б вкриті квітами, які вже "виросли" в ямах. Не на дорогах, а на шляхах. Наших з вами шляхах”.

За словами очевидців, автомобілісти не заперечували і навіть допомагали процесу "озеленення" дорожніх ям. Легковими автівками, автобусами і каміонами намагалися об'їжджати квіти, щоб ті довше простояли. На акцію зібрали 100 квіток віол, хоча на покриття всіх вибоїн не вистачило б і тисяч стебел.

Квіти біля Виноградова / Фото Голос Карпат

Вулиці Ардовецька, Персикова і Франка вибрані не випадково. Тільки Копанська, яка веде в напрямку Хуста, виконує таку ж важливу артеріальну роль для міста. Минулоріч її відремонтували суцільним покриттям. Інші ж три головні шляхи – у аварійному стані. Вони знаходяться на обласному балансі, однак роблять репутаційні втрати саме для міста.

Нагадаємо, що в Тернополі збудують дорогу за кошти Європейського банку.