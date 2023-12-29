В партии внедорожников, которую на днях посольство Японии передало Украине, замечена довольно редкая для европейской зоны инженерная машина Morooka PC-065B армейского исполнения.

В Украине подобная гусеничная спецтехника ранее не встречалась и, вероятно, она одинокой в дальнейшем не будет, поскольку японское дипломатическое ведомство в Киеве заверило, что "поддержка Украины Японией будет продолжаться в следующем году".

Гусеничную инженерную машину Morooka PC-065B заметили эксперты специализированной платформы ОО "Украинский милитарный центр", указав на производителя этой машины – завод Morooka. Этот производитель производит как гражданские версии самосвалов, так и армейские.

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Разница в их исполнении лишь в том, что классический строительный самосвал имеет одноместную боковую кабину, а вот армейская инженерная машина получила две раздельные боковые одноместные кабины. Между их салонами создана ниша для размещения краново-минипуляторной установки тросового типа.

КМУ с операционной способностью поднятия 2,02 тонны груза может в транспортном положении лежать продольно вперед между кабинами, так и продольно над кузовом, если там не мешает груз. Пост управления полнооборотным краном размещен слева за кабиной.

Вот такой Morooka PC-065B правительство Японии сняло с консервации армии самообороны и передало в рабочем состоянии Украине с очередной партией внедорожников. Фото: rikuzi-chousadan.com

Кузовная платформа с задней разгрузкой рассчитана как на сыпучие, так и кусковые, пакетные или наволочные грузы весом не более 3 тонн.

Машину размером 4,8х2,1х1,95 м и массой 4,9 т сделано так, что впереди при необходимости можно разместить бульдозерное оборудование для земляных работ, расчистки территории от обломков или при строительстве каких-то инженерных фортификационных сооружений.

Моторная ниша Morooka PC-065B размещена в межкабинном пространстве. Там установлен 6-цилиндровый двигатель Komatsu мощностью 143 л.с. Этого вполне достаточно для ходовой гусеничной базы и для гидравлической станции, служащей приводом для КМУ, цилиндра самосвальной платформы или бульдозерного отвала и тросовой лебедки, которые ставят по опции.

Сколько таких машин прибудет с консервации армии самообороны Японии, не сообщается. Очевидно, узнаем по факту поставки.