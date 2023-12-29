В партії позашляховиків, яку днями посольство Японії передало Україні, помічено доволі рідкісну для європейської зони інженерну машину Morooka PC-065B армійського виконання.

В Україні подібна гусенична спецтехніка раніше не зустрічалася і, ймовірно, вона самотньою надалі не буде, оскільки японське дипломатичне відомство в Києві запевнило, що "підтримка України Японією продовжуватиметься наступного року".

Гусеничну інженерну машину Morooka PC-065B запримітили експерти спеціалізованої платформи ГО "Український мілітарний центр", вказавши на виробника цієї машини – завод Morooka. Цей виробник виготовляє як цивільні версії самоскидів, так і армійські.

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Різниця у їх виконанні лише в тому, що класичний будівельний самоскид має одномісну бокову кабіну, а ось армійська інженерна машина отримала дві роздільні бокові одномісні кабіни. Між їх салонами створена ніша для розміщення краново-мініпуляторної установки тросового типу.

КМУ з операційною спроможністю підняття 2,02 тонни вантажу може в транспортному положенні лежати поздовжньо вперед між кабінами, так і поздовжньо над кузовом, якщо там не заважає вантаж. Пост управління краном розміщено ліворуч за кабіною.

Ось таку Morooka PC-065B уряд Японії зняв з консервації армії самооборони й передав у робочому стані Україні з черговою партією позашляховиків. Фото: rikuzi-chousadan.com

Кузовна платформа з заднім розвантаженням розрахована як на сипучі, так і кускові, пакетні чи наволочні вантажі вагою не більше 3 тонн.

Машину розміром 4,8х2,1х1,95 м та масою 4,9 т зроблено так, що попереду при потребі можна розмістити бульдозерне обладнання для земляних робіт, розчищення території від уламків чи при будівництві якихось інженерних фортифікаційних споруд.

Моторна ніша Morooka PC-065B розміщена в міжкабінному просторі. Там встановлено 6-циліндровий двигун Komatsu потужністю 143 к.с. Цього цілком достатньо для ходової гусеничної бази та для гідравлічної станції, що слугує приводом для КМУ, циліндра самоскидної платформи чи бульдозерного відвалу і тросової лебідки, які ставлять по опції.

Скільки таких машин прибуде з консервації армії самооборони Японії, не повідомляється. Вочевидь, дізнаємось за фактом постачання.