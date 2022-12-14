На видео немецкая артиллерийская разведывательная машина Beobachtungspanzer тянет БМП-1.
Силы обороны Украины впервые "засветили" машину на базе M113 – на видео у Ukraine Weapons Tracker.
Речь идет о немецкой артиллерийской разведывательной машине Beobachtungspanzer, которая тянет БМП-1. Она используется для наведения артиллерийского огня, оснащена лазерным дальномером, навигационными и разными оптическими системами.
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В немецкой армии эта машина была выведена из эксплуатации еще в 2002 году, и пока не было официальной информации, какая страна могла предоставить ВСУ такую машину.
В то же время недавно Литва, имеющая на вооружении подержанные немецкие M113, сообщала о передаче "двух танков управления огнем" на базе M113.
В целом в Вооруженных Силах Украины сейчас на вооружении уже сотни машин M113 в разных модификациях.