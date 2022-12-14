На відео німецька артилерійська розвідувальна машина Beobachtungspanzer тягне БМП-1.

Сили оборони України вперше "засвітили" машину на базі M113 – на відео у Ukraine Weapons Tracker.

Йдеться про німецьку артилерійську розвідувальну машину Beobachtungspanzer, яка тягне БМП-1. Вона використовується для наведення артилерійського вогню, оснащена лазерним далекоміром, навігаційними та різними оптичними системами.

#Ukraine: Ukrainian forces for the first time were spotted using a German 🇩🇪 M113-based Beobachtungspanzer artillery observation vehicle, seen recovering a BMP-1.



Used for directing artillery fire, it is equipped with a laser rangefinder, navigation and various optical systems. pic.twitter.com/6UoZOsxtQN — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 13, 2022

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У німецькій армії ця машина була виведена з експлуатації ще у 2002 році, і поки не було офіційної інформації, яка країна могла надати ЗСУ таку машину.

Водночас нещодавно Литва, яка має на озброєнні вживані німецькі M113, повідомляла про передачу "двох танків управління вогнем" на базі M113.

Загалом у Збройних Силах України наразі є на озброєнні вже сотні машин M113 у різних модифікаціях.