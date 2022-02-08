Тенденции прошлого года продолжаются – потребление горючего растет, увеличивается и импорт готовых нефтепродуктов.

Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в январе 2022 г. вырос на 28% до 116,3 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (90,9 тыс. тонн). Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95".

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Такой весомый прирост поставок был обеспечен за счет Беларуси, импорт откуда по сравнению с январем 2021 г. вырос на 29% до 102 тыс. т. По этому направлению поставки увеличили практически все импортеры: ОККО, WOG, UPG, AMIC, проч.

При меньшем объеме, но почти вдвое выросли поставки из Беларуси в KLO (4,4 тыс. т). "БРСМ" сократила поставки на 12% – с 10,4 до 9,2 тыс. т. На 47% нарастил поставки белорусского бензина крупнейший импортер – бренд WOG (20 тыс. т).

Отгрузка в Украину с НПЗ PNK ORLEN выросла на 23% (2,7 тыс. тонн), до 14,5 тыс. тонн. Основная причина – увеличение закупок брендом ОККО. Сеть импортировала всего 2,1 тонны бензина против 100 тонн годом ранее.

Напомним, баланс рынка автомобильных бензинов в 2021 году вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом – до 2,29 млн тонн. При этом внутреннее производство сократилось на 3% – до 1,01 млн. тонн, а импорт прибавил 16,2% и составил 1,27 млн. тонн.