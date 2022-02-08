Тенденції минулого року продовжуються – споживання пального зростає, збільшується і імпорт готових нафтопродуктів.

Імпорт автомобільних бензинів на український ринок у січні 2022 року зріс на 28% до 116,3 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року (90,9 тис. тонн). Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95".

Читайте також: Українці залишаться без якісного литовського пального

Такий вагомий приріст поставок було забезпечено за рахунок Білорусі, імпорт звідки порівняно з січнем 2021 року зріс на 29% до 102 тис. т. За цим напрямом постачання збільшили практично всі імпортери: ОККО, WOG, UPG, AMIC, ін.

За меншого обсягу, але майже вдвічі зросли постачання з Білорусі у KLO (4,4 тис. т). "БРСМ" скоротила постачання на 12% - з 10,4 до 9,2 тис. т. На 47% наростив постачання білоруського бензину найбільший імпортер - бренд WOG (20 тис. т).

Відвантаження в Україну з НПЗ PNK ORLEN зросло на 23% (2,7 тис. тонн), до 14,5 тис. тонн. Основна причина – збільшення закупівель брендом ОККО. Мережа імпортувала лише 2,1 тонни бензину проти 100 тонн роком раніше.

Нагадаємо, баланс ринку автомобільних бензинів у 2021 році зріс на 7% порівняно з попереднім роком – до 2,29 млн. тонн. При цьому внутрішнє виробництво скоротилося на 3% - до 1,01 млн. тонн, а імпорт додав 16,2% і склав 1,27 млн. тонн.