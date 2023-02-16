Спрос упал после отмены налоговых льгот и государственных субсидий.

Китайский авторынок в январе 2023 сократился на 38 процентов. Как пишет Reuters, это связано с отменой налоговых льгот на покупку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и сроком действия субсидий на прошедшем электромобиле, а также с празднованиями Китайского Нового года, которые длились целую неделю.

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В декабре прошлого года крупнейший в мире китайский авторынок вырос на 2,4 процента. Январь завершился не только общим падением, но и сокращением продаж машин на «чистой» энергии — подключаемых электрокаров и гибридов. Они ушли в минус на 6,3 процента, хотя за прошлый год спрос на такие легковушки почти удвоился.

Основной фактор, негативно повлиявший на рынок, — прекращение стимулирования со стороны государства. Так, несмотря на признаки ослабления спроса, власти решили не продлевать 50-процентную налоговую льготу на покупку автомобилей из ГИС. Почти одновременно были отменены субсидии на приобретение электрокаров, действовавших более 10 лет.

В результате производителям электромобилей, включая Tesla, пришлось снижать цены, чтобы сохранить положение. Это, в свою очередь, привело к недовольству клиентов, купивших машины для корректировки — по более высоким ценам. Однако мероприятие сработало: Tesla удалось продать за месяц 66 951 автомобиль местного производства, что на 18 процентов больше, чем в декабре, и на 10 процентов больше, чем в январе-2022.