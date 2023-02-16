Попит впав після скасування податкових пільг та державних субсидій.

Китайський авторинок у січні 2023 року скоротився на 38 відсотків. Як пише Reuters, це пов'язано зі скасуванням податкових пільг на купівлю автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння і терміном дії субсидій на електромобілі, що минув, а також зі святкуваннями Китайського Нового року, які тривали цілий тиждень.

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У грудні минулого року китайський авторинок, який є найбільшим у світі, зріс на 2,4 відсотка. Січень завершився не тільки загальним падінням, а й скороченням продажів машин на «чистій» енергії — електрокарів і гібридів, що підключаються. Вони пішли у мінус на 6,3 відсотка, хоча за минулий рік попит на такі легковики майже подвоївся.

Основний чинник, який негативно вплинув на ринок, — припинення стимулювання з боку держави. Так, незважаючи на ознаки послаблення попиту, влада вирішила не продовжувати 50-відсоткову податкову пільгу на купівлю автомобілів із ДВЗ. Майже одночасно було скасовано субсидії на придбання електрокарів, які діяли понад 10 років.

Внаслідок цього виробникам електромобілів, включаючи Tesla, довелося знижувати ціни, щоб зберегти становище. Це, своєю чергою, призвело до невдоволення клієнтів, які купили машини до коригування — за вищими цінами. Проте захід спрацював: Tesla вдалося продати за місяць 66 951 автомобіль місцевого виробництва, що на 18 відсотків більше, ніж у грудні, і на 10 відсотків більше, ніж у січні-2022.