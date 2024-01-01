В январе оптовая стоимость дизельного топлива выросла на 2,59 грн за литр

Как пишет enkorr.ua новый год начался с роста внешнего рынка. Это сразу сказалось на предложениях дизтоплива, стоимость которых выросла примерно на 1 грн/л. Новый акциз добавил к цене около 2 грн/л. В то же время европейские котировки 2 января в среднем увеличились на $14/т, или 0,59 грн/л, по сравнению с последним днем декабря. Это в итоге добавило 2,59 грн/л к стоимости топлива на конец 2024 года.

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Но из-за наличия достаточных объемов топлива, приобретенного накануне, потребители не готовы брать ресурс по новым ценам. "По новым ценам продаж нет вообще. Много ресурса было приобретено до 31 декабря", - отметил один из трейдеров на юге. "Отдельные компании еще продолжают праздновать. Активнее рынок начнет работать уже после 6 января", - добавил другой собеседник.