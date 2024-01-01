У січні гуртова вартість дизельного пального зросла на 2,59 грн за літр

Як пише enkorr.ua новий рік розпочався зі зростання зовнішнього ринку. Це одразу позначилося на пропозиціях дизпального, вартість яких зросла приблизно на 1 грн/л. Новий акциз додав до ціни близько 2 грн/л. Водночас європейські котирування 2 січня у середньому збільшилися на $14/т, або 0,59 грн/л, порівняно з останнім днем грудня. Це у підсумку додало 2,59 грн/л до вартості пального на кінець 2024 року.

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Але через наявність достатніх обсягів пального, придбаного напередодні, споживачі не готові брати ресурс за новими цінами. «За новими цінами продажів немає взагалі. Багато ресурсу було придбано до 31 грудня», — зазначив один із трейдерів на півдні. «Окремі компанії ще продовжують святкувати. Активніше ринок почне працювати вже після 6 січня», — додав інший співрозмовник.