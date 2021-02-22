В январе почти на 13% увеличилась доля внутреннего производства дизеля в Украине, в то время как импорт вырос на 23% процента.

Баланс рынка дизельного топлива в январе 2021 г. составил 460,6 тыс. т, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2020 года (380,5 тыс. т). Об этом сообщили в Консалтинговой группе “А-95” со ссылкой на данные собственного исследования.

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Внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 13% (на 11 тыс. т), до 94,7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ увеличил выпуск ДТ на 13,3%, до 86,3 тыс. т. При этом на Шебелинский завод пришлось 8,4 тыс. т, что на 10,4% больше показателя января прошлого года.

Доля украинского ГП в общем балансе рынка по итогам января – 2021 составила 20,5% против 22% в январе 2020 г.

По итогу отчетного месяца импорт дизельного топлива в Украину вырос на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и составил 365,9 тыс. т. Импорт из Беларуси вырос более чем в 2,2 раза, до 191 тыс. т. Такой скачок объясняется низким показателем импорта ДТ из Беларуси в январе прошлого года из-за снижения поставок сырья на местные НПЗ в первом квартале.

Поставки ДТ из Российской Федерации в январе-2021 сократились на 14,5%, до 125,1 тыс. т, из которых 45,3 тыс. т (-39,5% к январю-2020) было снабжено через терминал в Гомеле, 51,9 тыс. т (+ 41,2%) железной дорогой и 26,6 тыс. т (-13,5%) – по трубопроводу “Прикарпатзападтранс”.

Импорт из Литвы в январе 2021 г. сократился на 30%, до 33,8 тыс. т, по сравнению с объемом поставок в январе 2020 г. В портах было оформлено около 16 тыс. т дизельного топлива (-3,3% к январю 2019 г.).

Напомним, по данным “А-95”, баланс украинского рынка дизтоплива в 2020 г. увеличился на 5,8% – до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн т. При этом внутреннее производство выросло на 39% – до 1,12 млн. т, а импорт прибавил 1,4% и составил 6,26 млн. т.