У січні майже на 13% збільшилась частка внутрішнього виробництва дизелю в Україні, у той час як імпорт зріс на 23% відсотка.

Баланс ринку дизельного пального в січні 2021 р. склав 460,6 тис. т, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2020 року (380,5 тис. т). Про це повідомили в Консалтинговій групі “А-95” з посиланням на дані власного дослідження.

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Внутрішнє виробництво за звітний місяць збільшилася на 13% (на 11 тис. т), до 94,7 тис. т, порівняно з аналогічним періодом торік. Зокрема, Кременчуцький НПЗ збільшив випуск ДП на 13,3%, до 86,3 тис. т. При цьому на Шебелинський завод припало 8,4 тис. т, що на 10,4% більше від показника січня минулого року.

Частка українського ДП у загальному балансі ринку за підсумком січня- 2021 склала 20,5% проти 22% у січні 2020 р.

За підсумком звітного місяця імпорт дизельного палива в Україну виріс на 23,3%, порівняно з аналогічним періодом торік, і склав 365,9 тис. т. Імпорт з Білорусі зріс більш ніж у 2,2 раза, до 191 тис. т. Такий стрибок пояснюється низьким показником імпорту ДП з Білорусі в січні минулого року через зниження постачань сировини на місцеві НПЗ у першому кварталі.

Постачання ДП з Російської Федерації в січні-2021 скоротилися на 14,5%, до 125,1 тис. т, з яких 45,3 тис. т (-39,5% до січня-2020) було постачено через термінал у Гомелі, 51,9 тис. т (+ 41,2%) залізницею і 26,6 тис. т (-13,5%) – трубопроводом “ПрикарпатЗахідтранс”.

Імпорт з Литви в січні 2021 р. скоротився на 30%, до 33,8 тис. т, порівняно з обсягом постачань у січні 2020 р.. У портах було оформлено близько 16 тис. т дизельного палива (-3,3% до січня 2019 р.).

Нагадаємо, за даними “А-95”, баланс українського ринку дизпалива в 2020 р. збільшився на 5,8% – до рекордних за весь період спостережень 7,39 млн т. При цьому внутрішнє виробництво зросло на 39% – до 1,12 млн. т, а імпорт додав 1,4% і склав 6,26 млн. т.