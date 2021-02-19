Роздрібні мережі АЗС у період з 12 по 19 лютого підняли ціни на бензини і дизельне пальне на 20-70 коп. за літр.

У мережах WOG і ОККО всі види палива здорожчали на 50 коп. за літр: А-92 – до 29,49 грн за літр, А-95 – до 30,49 грн за літр, ДП – до 29,49 грн за літр.

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"БРСМ-Нафта" в середньому підняла ціну на бензини на 21-24 коп. за літр, до 24,10 грн за літр за бензин марки А-92 і до 25,10 грн за літр за А-95. ДП у цій мережі здорожчало до 24,00 грн за літр (+56 коп. за літр до 12 лютого). Ціни в мережі Motto виросли в середньому на 35-55 коп. за літр: "двійка" здорожчала до 23,96 грн за літр, "п'ятірка" – до 24,96 грн за літр, ДП – до 23,93 грн за літр.

Glusco підняла ціну на бензини і ДП на 40 коп. за літр, KLO – на 30 коп. за літр. Такі мережі як UPG, AMIC, Chipo, "Укр-Петроль", Mango, "Авантаж 7" та ін. підняли ціни на пальне у межах 10-50 коп. за літр.

Відзначимо, що за підсумком тижня в мережі SUN OIL в середньому бензини здешевіли на 6 коп. за літр, а ДП здорожчало всього на 2 коп. за літр. Це пов'язано з акційними пропозиціями, відповідно до умов яких у п'ятницю й вихідні дні в Закарпатській і Хмельницькій областях усім клієнтам надається знижка обсягом 1 грн за літр.

В "А-95" повідомили, що за тиждень середня ціна по країні бензину А-92 склала 25,98 грн за літр, А-95 здорожчав до 26,99 грн за літр, ДП – до 26,41 грн за літр. Таким чином, середнє тижневе зростання цін склало по Україні 21-25 коп. за літр.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 12 по 19 лютого 2021 р., грн за літр: