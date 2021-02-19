Розничные сети АЗС в период с 12 по 19 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20 – 70 коп. за литр.

В сетях WOG и ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп. за литр: А-92 – до 29,49 грн за литр, А-95 – до 30,49 грн за литр, ДТ – до 29,49 грн за литр.

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“БРСМ-Нафта” в среднем подняла цену на бензины на 21 – 24 коп. за литр, до 24,10 грн за литр за бензин марки А-92 и до 25,10 грн за литр за А-95. ДТ в этой сети подорожало до 24,00 грн за литр (+56 коп. за литр до 12 февраля). Цены в сети Motto выросли в среднем на 35 – 55 коп. за литр: “двойка” подорожала до 23,96 грн за литр, “пятерка” – до 24,96 грн за литр, ДТ – до 23,93 грн за литр.

Glusco подняла цену на бензины и ДТ на 40 коп. за литр, KLO – на 30 коп. за литр. Такие сети как UPG, AMIC, Chipo, “Укр-Петроль”, Mango, “Авантаж 7” и др. подняли цены на топливо в пределах 10 – 50 коп. за литр.

Отметим, что по итогам недели в сети SUN OIL в среднем бензины подешевели на 6 коп. за литр, а ДТ подорожало всего на 2 коп. за литр. Это связано с акционными предложениями, в соответствии с условиями которых в пятницу и выходные дни в Закарпатской и Хмельницкой областях всем клиентам предоставляется скидка в размере 1 грн за литр.

В “А-95” сообщили, что за неделю средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,98 грн за литр, А-95 подорожал до 26,99 грн за литр, ДТ – до 26,41 грн за литр. Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 21 – 25 коп. за литр.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 12 по 19 февраля 2021 г., грн за литр: