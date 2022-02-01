Начало 2022 года оказалось для украинского авторынка не очень удачным. Продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года несколько уменьшились.

За первый месяц 2022 украинцы приобрели и зарегистрировали 5,3 тыс. новых легковых автомбилей. По сравнению с прошлым годом январское пополнение автопарка страны новыми автомобилями уменьшилось на 7%, сообщает “Укравтопром”.

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Лучший январский результат на украинском рынке новых автомобилей продемонстрировала французская марка Renault, 904 автомобиля которой обзавелись своими первыми владельцами. При этом относительно января 2021 года реализация “Рено” в Украине выросла почти на четверть.

Второй маркой по популярности стала Toyota с результатом 596 зарегистрированных машин. От своего показателя годичной давности Toyota отстала на 39 процентов.

Третье место в рейтинге марок Chery – 364 новых автомобиля этой марки пополнили украинский автопарк, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Четвертой по количеству полученных номеров (303 шт.) была корейская марка Hyundai, улучшившая свой прошлогодний показатель на 9 процентов.

Замыкает пятерку лидеров января Skoda с результатом 280 автомобилей (-42%).

Бестселлером января 2022 года стал автомобиль Renault Duster в активе которого 516 регистраций.