Початок 2022 року виявився для українського авторинку не дуже вдалим. Продажі відносно аналогічного періоду минулого року дещо зменшились.

За перший місяць 2022 року українці придбали та зареєстрували 5,3 тис. нових легкових авто. У порівнянні з минулим роком січневе поповнення автопарку країни новими авто зменшилось на 7%, повідомляє Укравтопром.

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Найкращий січневий результат на українському ринку нових авто продемонструвала французька марка Renault, 904 авто якої отримали своїх перших власників. При цьому, відносно січня 2021 року реалізація Renault в Україні зросла майже на чверть.

Другою маркою за популярністю стала Toyota з результатом 596 зареєстрованих машин. Від свого показника річної давності Тойота відстала на 39%.

Третє місце в рейтингу марок у Chery – 364 нових авто цієї марки поповнили український автопарк, що у 2,3 раза більше, ніж роком раніше.

Четвертою за кількістю отриманих номерів (303 шт.) була корейська марка Hyundai, яка покращила свій минулорічний показник на 9 відсотків.

Замикає п’ятірку лідерів січня Skoda з результатом 280 авто (-42%).

Бестселером січня 2022 року став автомобіль Renault Duster, в активі якого 516 реєстрацій.