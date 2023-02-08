Количество импортируемых автомобилей продолжает уменьшаться очень ощутимыми темпами.

В январе украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 64% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

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В то же время такое пополнение украинского автопарка подержанными легковушками почти в четыре раза превысило январский рынок новых машин.

Самым популярным подержанным авто в прошлом месяце стал Renault Megane. В течение января на украинские номера перешли 926 автомобилей этой модели. Второй результат у Volkswagen Golf – 765 шт. На третьем месте Skoda Octavia – 620 шт.

Также в ТОП-5 месяца вошли Volkswagen Passat (509 шт.) и Ford Focus (314 шт.).

Средний возраст подержанных автомобилей, перешедших в январе на украинские номера составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был AUDI 80 1993 года выпуска.