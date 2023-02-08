Кількість імпортованих автомобілів продовжує зменшуватись відчутними темпами.

У січні українці зареєстрували 11,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Це на 64% менше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Водночас таке поповнення українського автопарку вживаними легковиками майже вчетверо перевищило січневий ринок нових машин.

Найпопулярнішим вживаним авто у минулому місяці став Renault Megane. Упродовж січня на українські номери перейшли 926 авто цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf – 765 шт. На третьому місці Skoda Octavia – 620 шт.

Також у ТОП-5 місяця увійшли Volkswagen Passat (509 шт.) та Ford Focus (314 шт.).

Середній вік вживаних авто, що у січні перейшли на українські номери становить 11 років, а найстарішим автомобілем був AUDI 80 1993 року випуску.