Новинка ехала вместе с современным Outlander и удачный шпионский кадр позволяет их сравнить.

Черный и серебристый Mitsubishi Outlander 2022 были замечены на автовозе вместе с Outlander 2021 и Eclipse Cross. Судя по одной из шпионских фотографий, следующий Mitsubishi Outlander сохранит длину, но прибавит в расстоянии между осями.

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В отличие от родственного Nissan X-Trail, новый Outlander не уменьшится в размерах. На фото заметно, что у новинки большая колесная база и меньшая площадь остекления. В профиль наиболее заметной деталью новинки является черная вставка на задней стойке, которая создает эффект летающей крыши.

Фото: шпионские снимки серийного Mitsubishi Outlander нового поколения / Motor/Kurdistan Automotive Blog

Ожидается, что Mitsubishi обеспечит Outlander четвертого поколения системой полного привода S-AWC с активным передним дифференциалом, а также модернизированной плагин-гибридной силовой установкой. Вероятно, базовым двигателем для плагин-гибрида будет служить атмосферный бензиновый мотор 2.5, как у X-Trail.

Все подробности о Outlander 2022 узнаем уже совсем скоро – онлайн-премьера кроссовера запланирована на завтра, 16 февраля.