Новинка їхала разом із сучасним Outlander і вдалий шпигунський кадр дозволяє їх порівняти.

Чорний та сріблястий Mitsubishi Outlander 2022 були помічені на автовозі разом з Outlander 2021 та Eclipse Cross. Судячи з однієї зі шпигунських фотографій, наступний Mitsubishi Outlander збереже довжину, але додасть у відстані між осями.

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На відміну від спорідненого Nissan X-Trail, новий Outlander не зменшиться у розмірах. На фото помітно, що у новинки більша колісна база і менша площа скління. У профіль найбільш помітною деталлю новинки є чорна вставка на задній стійці, яка створює ефект літаючого даху.

Фото: шпигунські знімки серійного Mitsubishi Outlander нового покоління / Motor/Kurdistan Automotive Blog

Очікується, що Mitsubishi забезпечить Outlander четвертого покоління системою повного приводу S-AWC з ​​активним переднім диференціалом, а також модернізованою плагін-гібридною силовою устанвокою. Ймовірно, базовим двигуном для плагін-гібрида служитиме атмосферний бензиновий мотор 2.5, як у X-Trail.

Всі подробиці про Outlander 2022 дізнаємось вже зовсім скоро – онлайн-прем'єра кросовера запланована на завтра, 16 лютого.