Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии ввело новое требование для производителей автомобилей, согласно которому все выпущенные с июля 2022 года легковушки должны быть оснащены регистратором событий (event data recorder, EDR).

Это устройство по аналогии с “черным ящиком” станет записывать данные о состоянии педалей газа и тормоза, что поможет при расследовании причин ДТП.

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По информации японского ресурса Kyodo News, новое требование связано с тем, что порой даже экспертиза не может точно ответить на вопрос, было ли ускорение перед аварией неисправностью автомобиля или же ошибкой водителя. В правительстве решили, что установка EDR поможет точно выяснять обстоятельства аварий.

Япония станет первой в мире страной, которая обяжет производителей оснащать машины “черными ящиками”.

Кроме положения педалей устройство также засвидетельствует, пристегнут ли ремень безопасности, активирована ли система автоматического торможения в экстренных ситуациях, а также зафиксирует данные об ускорении транспортного средства. Вся эта информация будет записываться с частотой два раза в секунду.

Нововведение связано в том числе и с тем, что старики нередко путают педали, а средний возраст водителя в Японии постоянно растет. Правда, для исправления этой ошибки уже существуют различные системы. В частности, с 2012 года на машины Toyota устанавливается Intelligent Clearance Sonar (ICS), которая не позволяет автомобилю врезаться на парковке или в пробке: если поблизости будет препятствие, машина просто не даст нажать педаль газа.

Плюс к этому в 2020-м появилась функция подавления ускорения (Acceleration Suppression Function, ACF). Она умеет распознавать ложное нажатие газа даже в тех случаях, если поблизости нет препятствий.

Для разработки ACF были проанализированы реальные аварии, где водители перепутали газ и тормоз или педаль газа просто запала. Компьютер обработал большие данные и обнаружил некоторые закономерности между текущей скоростью транспортного средства, углом отклонения педали акселератора и скоростью ее нажатия. В результате был выработан ряд негативных шаблонов, которые с высокой вероятностью отражают ложное ускорение. Если они будут распознаны в процессе управления автомобилем, ACF просто не даст машине резко ускориться.