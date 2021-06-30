Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії ввело нову вимогу для виробників автомобілів, згідно з яким всі випущені з липня 2022 року легковика повинні бути оснащені реєстратором подій (event data recorder, EDR).

Це пристрій за аналогією з “чорним ящиком” стане записувати дані про стан педалей газу і гальма, що допоможе при розслідуванні причин ДТП.

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За інформацією японського ресурсу Kyodo News, нова вимога пов'язано з тим, що часом навіть експертиза не може точно відповісти на питання, чи було прискорення перед аварією несправністю автомобіля або ж помилкою водія. В уряді вирішили, що установка EDR допоможе точно з'ясовувати обставини аварій.

Японія стане першою в світі країною, яка зобов'яже виробників оснащувати машини “чорними ящиками”.

Крім положення педалей пристрій також засвідчить, чи пристебнутий ремінь безпеки, чи активована система автоматичного гальмування в екстрених ситуаціях, а також зафіксує дані про прискорення транспортного засобу. Вся ця інформація буде записуватися з частотою два рази на секунду.

Нововведення пов'язане в тому числі і з тим, що люди похилого віку нерідко плутають педалі, а середній вік водія в Японії постійно зростає. Правда, для виправлення цієї помилки вже існують різні системи. Зокрема, з 2012 року на машини Toyota встановлюється Intelligent Clearance Sonar (ICS), котра не дозволяє автомобілю врізатися на парковці або в пробці: якщо поблизу буде перешкода, машина просто не дасть натиснути педаль газу.

Плюс до цього в 2020-му з'явилася функція придушення прискорення (Acceleration Suppression Function, ACF). Вона вміє розпізнавати помилкове натискання газу навіть в тих випадках, якщо поблизу немає перешкод.

Для розробки ACF були проаналізовані реальні аварії, де водії переплутали газ і гальмо або педаль газу просто запала. Комп'ютер обробив великі дані і виявив деякі закономірності між поточною швидкістю транспортного засобу, кутом відхилення педалі акселератора і швидкістю її натискання. В результаті був вироблений ряд негативних шаблонів, які з високою ймовірністю відображають помилкове прискорення. Якщо вони будуть розпізнані в процесі управління автомобілем, ACF просто не дасть машині різко прискоритися.