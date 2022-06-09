10 июня завод "Еврокар" возобновляет производство автомобилей в Украине.

На заводе "Еврокар" в с. Соломоново Закарпатской области получили первые 80 машинокомплектов для сборки автомобилей Skoda. Поэтому уже 10 июня предприятие начнет их производить методом SKD, сообщает Auto-Consulting.

Таким образом, в Украине происходит запуск производства автомобилей, которое было полностью остановлено из-за войны. В первой партии из 80 машинокомплектов были кроссоверы KODIAQ и KAROQ.

Также интересно в начале войны на территории "Еврокара" был волонтерский центр

Увеличение объемов производства будет зависеть от развития войны в Украине. Свободные помещения завода и дальше будут служить центром проживания временно перемещенных лиц.

*SKD (Semi Knocked Down) означает, что силовой агрегат (двигатель, коробка передач, передняя ось), задняя ось, колеса, выхлоп, а также карданный вал для моделей 4x4 демонтированы из готовых автомобилей. Основные комплектующие вместе с кузовом отправляются на повторную сборку на завод в Украине.

За 2021 год "Еврокар" изготовил 3476 автомобилей.