10 червня завод "Єврокар" відновлює виробництво автомобілів в Україні.

На заводі "Єврокар" у с. Соломоново Закарпатської області отримали перших 80 машинокомплектів для складання автомобілів Skoda. Тому вже 10 червня підприємство почне їх виготовляти методом SKD, повідомляє Auto-Consulting.

Таким чином, в Україні відбувається запуск виробництва автомобілів, яке було повністю зупинено через війну. В першій партії з 80 машинокомплектів були кросовери KODIAQ і KAROQ.

Також цікаво на початку війни на території "Єврокара" був волонтерський центр

Збільшення обсягів виробництва буде залежати від розвитку війни в Україні. Вільні приміщення заводу й надалі слугуватимуть центром проживання тимчасово переміщених осіб.

*SKD (Semi Knocked Down) означає, що силовий агрегат (двигун, коробка передач, передня вісь), задня вісь, колеса, вихлоп, а також карданний вал для моделей 4x4 демонтовані з готових автомобілів. Основні комплектуючі разом з кузовом відправляють на повторну збірку на завод в Україні.

За 2021 рік "Єврокар" виготовив 3476 автомобілей.