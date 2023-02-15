Предлагается к продаже действующий нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на западе Украины, за $3,5 млн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на инвестиционном портале InVenture.

Как говорится в сообщении, речь идет о мини-НПЗ с нефтебазой "для хранения и переработки нефтепродуктов", в западной части Украины "в территориальной близости к границе с Европой". Основной вид деятельности предприятия, заявленный продавцом – производство кокса и продуктов нефтепереработки.

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«Это действующий бизнес, который на данный момент работает, его владелец – непрофильный инвестор, – сообщили enkorr в InVenture, отказавшись рассекретить точное месторасположение предприятия, – его окупаемость при правильном управлении может составлять 2 года».

Согласно информации enkorr, речь идет о «минике», владельцем которого является «Укртранспетрол». По данным YouControl, предприятие основано компанией «Инвестмент Бутик», а конечным его бенефециаром указан Яновский Игорь Николаевич, проживающий в Монако. Объем уставного капитала «Укртранспетрол» – 5 тыс. грн.

Актив состоит из нефтебазы, земельных участков под ней, комплекса по переработке углеводородного сырья и операционной компании.

Согласно сообщению на портале, инфраструктура нефтебазы позволяет принимать и отгружать нефтепродукты автомобильным и железнодорожным транспортом, а также хранить одновременно 3 тыс. куб. м нефтепродуктов.

В ее состав «входят оборудованные равномерами и расходомерами резервуары разной вместимости, всего 28 штук, линия автоматического слива и разлива, 2 операторские, контора, 2 трансформаторные, эстакада, пожарный водоем, дорога и другие вспомогательные сооружения, необходимые для ее обслуживания».

По словам источника enkorr, речь идет о мини-НПЗ с нефтебазой, перерабатывающим дизельную и бензиновую фракцию.

Как сообщил источник, есть несколько клиентов, соглашение находится на стадии переговоров.