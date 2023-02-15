Пропонується до продажу діючий нафтопереробний комплекс, розташований на заході України, за $3,5 млн. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на інвестиційному порталі InVenture.

Як зазначається у повідомленні, йдеться про міні-НПЗ з нафтобазою «для зберігання та переробки нафтопродуктів», у західній частині України «в територіальній близькості до кордону з Європою». Основний вид діяльності підприємства, заявлений продавцем, – виробництво коксу і продуктів нафтопереробки.

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«Це діючий бізнес, який на цю мить працює, його власник – непрофільний інвестор, – повідомили enkorr в InVenture, відмовившись розсекретити точне місце розташування підприємства, – його окупність за умови правильного управління може становити 2 роки».

Згідно з інформацією enkorr, йдеться про «мінік», власником якого є «Укртранспетрол». За даними YouControl, підприємство засновано компанією «Інвестмент Бутік», а кінцевим його бенефеціаром вказаний Яновський Ігор Миколайович, який проживає у Монако. Обсяг статутного капіталу «Укртранспетрол» — 5 тис. грн.

Актив складається з нафтобази, земельних ділянок під нею, комплексу з переробки вуглеводневої сировини й операційної компанії.

Згідно з повідомленням на порталі, наявна інфраструктура нафтобази дозволяє приймати й відвантажувати нафтопродукти автомобільним і залізничним транспортом, а також зберігати одночасно 3 тис. куб. м нафтопродуктів.

До її складу «входять обладнані рівнемірами й витратомірами резервуари різної місткості, загалом 28 штук, лінія автоматичного зливу й розливу, 2 операторські, контора, 2 трансформаторні, естакада, пожежне водоймище, дорога та інші допоміжні споруди, необхідні для її обслуговування».

Зі слів джерела enkorr, йдеться про міні-НПЗ з нафтобазою, який переробляє дизельну і бензинову фракцію.

Наразі, як повідомило джерело, є кілька клієнтів, угода перебуває на стадії перемовин.