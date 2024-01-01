В Запорожье два сервисных центра МВД переехали в одно укрытие

Два сервисных центра переместились в укрытие. Территориальные сервисные центры МВД № 2342 и № 2343 размещены в подвальном помещении по одному адресу: г. Запорожье, ул. Бабуры казака, 9а.

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"Новое помещение, расположенное в укрытии, даст возможность в безопасных условиях предоставлять услуги гражданам в течение всего рабочего дня – с 8:00 до 17:00. Ожидается, что 18 администраторов двух сервисных центров МВД будут предоставлять до 300 услуг в день", – рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудик.

Сервисные центры МВД № 2342 и № 2343 будут предоставлять во время воздушных тревог такие услуги, как регистрация транспортных средств, обмен удостоверений водителя, восстановление документов и другие. Исключением является сдача теоретических экзаменов, которое будет приостанавливаться во время тревог с возможностью завершить тестирование.

Это уже не первые сервисные центры МВД в укрытии в Запорожье. После переезда сервисного центра № 2341 количество регистрационных операций здесь увеличилось на 42%, а прием теоретических экзаменов вырос на 13%. "Переезд этого центра в укрытие – это еще один пример того, как государственные учреждения адаптируются к условиям войны, продолжая обеспечивать гражданам доступ к услугам", – отметил Николай Рудик.