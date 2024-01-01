У Запоріжжі два сервісні центри МВС переїхали до одного укриття

Два сервісні центри перемістилися в укриття. Територіальні сервісні центри МВС № 2342 і № 2343 розміщені у підвальному приміщенні за однією адресою: м. Запоріжжя, вул. Бабури козака, 9а.

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«Нове приміщення, що розташоване в укритті, дасть можливість у безпечних умовах надавати послуги громадянам протягом усього робочого дня – з 8:00 до 17:00. Очікується, що 18 адміністраторів двох сервісних центрів МВС надаватимуть до 300 послуг на день», – розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Сервісні центри МВС № 2342 та № 2343 надаватимуть під час повітряних тривог такі послуги, як реєстрація транспортних засобів, обмін посвідчень водія, відновлення документів та інші. Винятком є складання теоретичних іспитів, яке призупинятиметься під час тривог з можливістю завершити тестування.

Це вже не перші сервісні центри МВС в укритті у Запоріжжі. Після переїзду сервісного центру № 2341 кількість реєстраційних операцій тут збільшилася на 42%, а прийом теоретичних іспитів зріс на 13%. «Переїзд цього центру в укриття – це ще один приклад того, як державні установи адаптуються до умов війни, продовжуючи забезпечувати громадянам доступ до послуг», – зазначив Микола Рудик.