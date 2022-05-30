Полицейские задержали мужчину, у которого с собой были карточки на горючее на 3,5 миллиона гривен.

В Запорожье полицейские разоблачили мужчину, который торговал талонами на горючее коммунальных предприятий из Мелитополя. Об этом сообщает пресс-служба департамента стратегических расследований Национальной полиции.

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Отмечается, что на блокпосту при въезде в Запорожье сотрудники управления стратегических расследований задержали 43-летнего мужчину. В его сумке были карточки на горючее на общую сумму почти 3,5 миллиона гривен.

Как выяснилось, изъятые у него карточки принадлежали коммунальным, в том числе и медицинским предприятиям, расположенным в Мелитополе. Задержанный рассказал, что эти карточки он должен был продать, а полученные средства передать неизвестным ему лицам. Для этого они выходят с ним на связь и сообщают о месте и способе передачи средств. Делает так не в первый раз: в конце апреля уже реализовал талоны на горючее на 650 тысяч гривен. Тогда за проделанную работу получил 50 тысяч гривен.

Во время осмотра личных вещей у мужчины изъяли карточки на горючее почти на 3,5 миллиона гривен. По этому факту следователи отдела полиции №6 Запорожского райуправления полиции открыли уголовное производство.