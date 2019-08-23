В следующем году на улицах одного из городов Украины появятся 10 электрических автобусов, которые закупят в рамках реализации Киотского протокола. Общая стоимость этого проекта равна 217,66 миллионов гривен.

На электробусы, в частности, выделят 179,2 млн грн. То есть получается, что одно такое экологичное транспортное средство стоит 17,9 млн грн. На покупку стандартных станций подзарядки выделят 8,49 млн грн, а на покупку станций быстрой подзарядки 2,74 млн грн. Первыми их запустят в Запорожье.

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Стандартные станции подзарядки установят в автопарках, а станции быстрой подзарядки на конечных остановках общественного транспорта. Электробусы будут обеспечены бесперебойным "питанием". К сожалению, источники не называют марку электробусов, которые закупят для Запорожья. Возможно, это будут польские электрические автобусы Urbino компании Solaris. Именно их закупят, например, для Винницы.

Напомним, Украина присоединилась к Киотскому протоколу в 2004 году. Она получила определенные квоты на уровень выбросов в атмосферу вредных веществ. Неиспользованные квоты Украина продала другим странам.

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