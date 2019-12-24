В городе Энергодаре Запорожской области обнаружили настоящее "кладбище" желтых такси ЗАЗ-1103.

Автор фотографий назвал свалку "неповторимой локацией с декадентской атмосферой" и отметил, что это были люксовые версии Славуты с мотором 1.2 литра.

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Пользователи Фейсбука в свою очередь отметили, что подобные такси были также в Днепре, Львове, Южноукраинске, Александрии и других городах.

История возникновения этого "кладбища" такси достоверно неизвестна: возможно, их оператор обанкротился, а может, просто решил обновить автопарк. Однако украинцам больно смотреть на то, как на вид неплохие машины просто гниют под открытым небом. Комментаторы пишут, что списанные такси могли бы раздать инвалидам или малоимущим.

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