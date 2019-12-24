У місті Енергодарі Запорізької області виявили справжнє "кладовище" жовтих таксі ЗАЗ-1103.

Автор фотографій назвав звалище "неповторною локацією з декадентської атмосферою" і зазначив, що це були люксові версії Славути з мотором 1.2 літра.

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Користувачі Фейсбуку, в свою чергу, відзначили, що схожі таксі були також в Дніпрі, Львові, Южноукраїнську, Олександрії та інших містах.

Історія виникнення цього "кладовища" таксі достовірно невідома: можливо, їх оператор збанкрутував, і може, просто вирішив оновити автопарк. Проте, українцям боляче дивитись на те, як на вигляд непогані машини просто гниють під відкритим небом. Коментатори пишуть, що списані таксі могли б роздати інвалідам або малозабезпеченим.

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