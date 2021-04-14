В течение этого года, с 1 января по 12 апреля, в Запорожской области проверили 373 объекта торговли топливом, сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

"По итогам проверок обнаружили, что лицензию имеют 349 АЗС. Отсутствуют по указанному месту расположения – шесть объектов, закрылись – 13 объектов, больше всего нарушений выявили – 3 194. Из незаконного оборота было изъято 33,785 т топлива на общую сумму 1 544 тыс. грн”, – говорится в сообщении.

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Кроме этого у нарушителей изъяли оборудование на сумму 1 300 тыс. грн, штраф наложили на общую сумму 14783,7 тыс. грн, взыскано – 136 тыс. грн. Также открыто 11 уголовных дел и составлено 104 админпротоколов.

Напомним, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля во всех регионах Украины возобновилась кампания по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов.