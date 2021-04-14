Протягом цього року, з 1 січня по 12 квітня, в Запорізькій області перевірили 373 об'єкта торгівлі паливом, повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

“За підсумками перевірок виявили, що ліцензію мають 349 АЗС. Відсутні за вказаним місцем розташування - шість об'єктів, закрилися - 13 об'єктів, найбільше порушень виявили - 3 194. З незаконного обігу було вилучено 33,785 т палива на загальну суму 1 544 тис. грн”, - йдеться в повідомленні.

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Крім цього у порушників вилучили обладнання на суму 1 300 тис. грн, штраф наклали на загальну суму 14783,7 тис. грн, стягнуто - 136 тис. гГрн. Також відкрито 11 кримінальних справ та складено 104 адмінпротоколів.

Нагадаємо, за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у всіх регіонах України відновилася кампанія по боротьбі з нелегальним ринком нафтопродуктів.