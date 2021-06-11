Борьба с нелегальными АЗС продолжается. Чаще всего закрывают небольшие АЗС которые продают дешевое топливо и уклоняются от уплаты налогов.

По состоянию на июнь 2021 года в Житомирской области была прекращена деятельность 75 нелегальных АЗС. Об этом шла речь во время очередного онлайн-заседания Центра по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами на территории региона, сообщает пресс-служба ОГА.

Читайте также: Socar собирается купить сеть АЗС Glusco

Так, по информации департамента агропромышленного развития и экономической политики ОГА, в 2021 году в Житомирской области проведена проверка 416 объектов, в том числе:

прекращена деятельность – 75 АЗС,

составлено административных протоколов – 293,

изъятого 32,016 тонны горючего – на 985,4 тыс грн,

вынесено распоряжений об устранении нарушений – 414,

изъято оборудование на 700 тыс грн,

начислено штрафных санкций – на 1,9 млн грн.

Напомним, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля во всех регионах Украины возобновилась кампания по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов. Ожидалось, что отчет о проделанной работе контролирующие органы сделают в середине апреля, однако пока он переносится на неопределенный срок. Между тем, по данным экспертов и участников рынка, видимых изменений в работе мини-НПЗ, нелегальных АЗС и связанных с махинациями схем с наличными деньгами не произошло.