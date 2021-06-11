Боротьба з нелегальними АЗС продовжується. Найчастіше закривають невеликі АЗС які продають дешеве пальне і ухиляються від сплати податків.
Станом на червень 2021 року в Житомирській області було припинено діяльність 75 нелегальних АЗС. Про це йшлося під час чергового онлайн-засідання Центру з ліквідації нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території регіону, повідомляє прес-служба ОДА.
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Так, за інформацією департаменту агропромислового розвитку та економічної політики ОДА, в 2021 році в Житомирській області проведено перевірку 416 об'єктів, в тому числі:
- припинена діяльність - 75 АЗС,
- складено адміністративних протоколів - 293,
- вилученого 32,016 тонни пального - на 985,4 тис грн,
- винесено розпоряджень про усунення порушень - 414,
- вилучено обладнання - на 700 тис грн,
- нараховано штрафних санкцій - на 1,9 млн грн.
Нагадаємо, за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у всіх регіонах України відновилася кампанія по боротьбі з нелегальним ринком нафтопродуктів. Очікувалося, що звіт про виконану роботу контролюючі органи зроблять в середині квітня, проте поки він переноситься на невизначений термін. Тим часом, за даними експертів і учасників ринку, видимих змін в роботі міні-НПЗ, нелегальних АЗС і пов'язаних з махінаціями схем з готівкою не відбулося.