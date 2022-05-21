Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что последняя разрушенная переправа этой трассы уже восстановлена.

В Житомирской области открыли движение временной переправой через реку Ирша, неподалеку села Украинка на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Основной мост был поврежден авиаударом российских оккупантов, а движение для автотранспорта – закрыто.

Для безопасного проезда транспорта была устроена временная переправа.

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Строительство длилось около трех недель. За это время специалисты провели земляные работы, устроили щебеночное основание, забетонировали накладную плиту и переходные плиты, установили соответствующие дорожные знаки.

Поврежденный мост будет обследован специалистами, после чего будут приниматься решения о дальнейшем восстановлении.

В результате ведения боевых действий на трассе М-07 в Киевской области было разрушено три искусственных сооружения, в Житомирской – одно. На сегодняшний день движение для автотранспорта обеспечено по всем разрушенным сооружениям в двух областях.