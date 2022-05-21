Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що остання зруйнована переправа цієї траси вже відновлена.

На Житомирщині відкрили рух тимчасовою переправою через річку Ірша, неподалік села Українка на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Основний міст було пошкоджено авіаударом російських окупантів, а рух для автотранспорту – закрито.

Для безпечного проїзду транспорту було влаштовано тимчасову переправу.

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Будівництво тривало близько трьох тижнів. За цей час фахівці провели земляні роботи, влаштували щебеневу основу забетонували накладну плиту та перехідні плити, встановили відповідні дорожні знаки.

Пошкоджений міст буде обстежено фахівцями, після чого будуть прийматись рішення щодо подальшого його відновлення.

Внаслідок ведення бойових дій на трасі М-07 у Київській області було зруйновано три штучні споруди, у Житомирській – одна. На сьогодні рух для автотранспорту забезпечено по всіх зруйнованих спорудах у двох областях.

Завдяки тимчасовим переправам маємо можливість прямого транспортного сполучення за маршрутом Київ – Ковель.