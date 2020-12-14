Папа Франциск задумал заменить все бензиновые и дизельные автомобили в городе-государстве на электрокары и гибриды. На исполнение замысла выделили 30 лет.

Ватикан присоединился к списку стран, взявших курс на освобождение от углерода в воздухе.

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Папа Франциск, который отстаивал экологические принципы с момента своего избрания в 2013 году, сказал на климатическом саммите ООН, город-государство площадью 44 гектара, окруженное Римом, сделает все возможное для борьбы с изменением климата. При этом столица итальянского государства еще раньше взяла курс на очищение от выхлопных газов.

"Нынешняя пандемия и изменение климата не только имеют значение для окружающей среды, но и этически, социально, экономически и политически, влияют, прежде всего, на жизнь бедных и самых нестойких", – сказал глава католической церкви в видеообращении к саммиту.

"Кроме принятия решительных мер, которые нельзя больше откладывать, необходима стратегия уменьшения вредных выбросов к нулю", – заявил папа Франциск.

Он обязал Ватикан уменьшить выбросы к нулю к 2050 году, а также активизировать усилия по управлению окружающей средой и способствовать рациональному использованию природных ресурсов, таких как вода, и высаживать больше деревьев.

Ватикан начал устанавливать солнечные батареи еще в 2008 году и запретил одноразовые полиэтиленовые пакеты, а сейчас перерабатывает 65% своих отходов и имеет цель достичь 75% к 2023 году.

В своем обращении Франциск сказал, что Святой Престол стремится способствовать в католических школах и других местах "образовании для целостной экологии", что будет способствовать развитию и устойчивости и поощрять экономическую политику, которая уважает окружающую среду.