Папа Франциск задумав замінити усі бензинові і дизельні автомобілі у місті-державі на електрокари та гібриди. На виконання задуму покладено 30 років.

Ватикан приєднався до списку країн, що узяли курс на звільнення від карбону в повітрі.

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Папа Франциск, який відстоював екологічні принципи з моменту свого обрання у 2013 році, сказав на кліматичному саміті ООН, що місто-держава площею 44 гектари, оточене Римом, зробить все можливе для боротьби зі зміною клімату. При цьому столиця італійської держави ще раніше узяла курс на очищення від вихлопних газів.

“Нинішня пандемія та зміна клімату не лише мають значення для довкілля, але й етично, соціально, економічно та політично, впливають, перш за все, на життя найбідніших та найнестійкіших”, – сказав голова католицької церкви у відеозверненні до саміту.

“Окрім прийняття рішучих заходів, які не можна більше відкладати, необхідна стратегія зменшення шкідливих викидів до нуля”, – заявив папа Франциск.

Він зобов'язав Ватикан зменшити викиди до нуля до 2050 року, а також активізувати зусилля з управління навколишнім середовищем та сприяти раціональному використанню природних ресурсів, таких як вода та висаджувати більше дерев.

Ватикан почав встановлювати сонячні батареї ще у 2008 році і заборонив одноразові поліетиленові пакети, а зараз переробляє 65% своїх відходів і має на меті досягти 75% до 2023 року.

У своєму зверненні Франциск сказав, що Святий Престол прагне сприяти в католицьких школах та інших місцях “освіті для цілісної екології”, що сприятиме розвитку та стійкості та заохочуватиме економічну політику, яка поважає довкілля.